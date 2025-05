Tradizione e innovazione parole d’ordine dei tre eventi agroalimentari con la Basilicata protagonista

Radicata nella tradizione, ma con lo sguardo rivolto all’innovazione. Così l’agricoltura lucana si presenterà a tre importanti eventi nazionali dedicati al mondo dell’agroalimentare. Si comincia con la Fiera dei Sapori del Sud Italia che si terrà a Venosa dal 30 maggio al 2 giugno, seguirà il Salone della Dieta Mediterranea di Paestum sempre tra fine maggio e inizi giugno, per poi approdare a We Make Future, la fiera dell’innovazione agricola che si terrà a Bologna, dal 4 al 6 giugno. Le iniziative sono state presentate in conferenza stampa dall’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, il quale ha dichiarato: “Sono occasioni preziose per far conoscere a livello nazionale ed internazionale le nostre eccellenze, i nostri produttori e la nostra capacità di innovare nel rispetto della terra e delle tradizioni”.



Ha poi proseguito: “Venosa sarà vetrina d’eccezione per la nostra cultura agroalimentare e le sue declinazioni più ricercate. Un evento dedicato ai sapori più autentici del Mezzogiorno, con una forte presenza lucana. Il Tartufo della Basilicata sarà protagonista insieme alle “Città del Tartufo” – Pisticci, Sant’Angelo Le Fratte e Scanzano Jonico – con degustazioni che

esalteranno l’unicità di questo prodotto attraverso l’abbinamento con caciocavallo

‘impiccato’. È un grande orgoglio – ha commentato Cicala – vedere riconosciuto il valore

del tartufo lucano, risorsa sempre più importante anche in chiave turistica e identitaria.»



Per l’evento a Paestum la Basilicata sarà presente con la Fragola della Basilicata, in fase

di riconoscimento IGP, e con i vini DOC dell’Alta Val d’Agri, protagonisti di cooking show e

degustazioni con sommelier di livello nazionale.

Alla fiera di Bologna, invece, la Basilicata porterà sette realtà che rappresentano il meglio della smart agriculture e dell’agrofood tech: startup, imprese agricole, enti di ricerca che

uniscono sapere tradizionale e tecnologie d’avanguardia.



“Questi tre eventi sono tasselli di un disegno più ampio: quello di una Basilicata

consapevole delle proprie risorse, che investe in qualità, in sostenibilità e in innovazione.

La Direzione Generale per le Politiche Agricole è in prima linea nel supportare questo

percorso, perché crediamo che il futuro della nostra regione passi anche, e soprattutto,

dalla terra e da chi la lavora con passione e visione”, ha concluso Cicala.