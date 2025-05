Miriana Marino e Annamaria Pia Miele si laureano in Molise con una tesi sulla Grotta di Polla

La grotta di Polla protagonista di due tesi di laurea dell’Università del Molise. Le studentesse Miriana Marino e Annamaria Pia Miele iscritte al corso di Lettere e Beni Culturali curriculum archeologico-artistico hanno infatti dedicato i propri lavori al sito pollese. Si tratta di due studentesse dello staff della professoressa Antonella Minelli – che le ha seguite anche nell’elaborazione della tesi – che da anni studia la grotta di Polla. Studi archeologici che hanno dato importanti risultati sulla storia di Polla e del Vallo di Diano. In attesa che gli scavi riprendano, questo lavoro porta in alto il valore della Grotta.

Il titolo della tesi di Miriana Marino è lo “Studio tecno-tipologico dell’industria litica della Grotta di Polla: funzioni e significati”. “Ho analizzato il materiale litico rinvenuto in un contesto sepolcrale che ha consentito di periodizzare e definire meglio il rituale funerario dell’uomo del Neolitico nel Vallo di Diano. I reperti sono ascrivibili al Neolitico finale/Eneolitico, cioè in un periodo che va dal 3800 – 2100 a.C. ed è stato interessante rilevare come alcuni oggetti litici del corredo funebre abbiano conservato delle tracce di usura riconducibili quindi a un utilizzo prima della deposizione in sepoltura, mentre altri reperti invece non hanno alcuna traccia di usura e quindi si caricano solo di un significato simbolico”. Lo studio ha risposto ad alcune domande di carattere cultuale in quest’aria, ma ci pone di fronte a nuovi interrogativi a cui potranno rispondere solo nuove campagne archeologiche.

“La mia tesi – ha spiegato l’altra neo laureata Annamaria Pia Mele . si concentra sui contesti funerari preistorici e il simbolismo che gli oggetti di corredo potevano assumere in relazione alle diverse sepolture. Nella prima parte del lavoro, mi sono concentrata sulle evoluzione delle pratiche funerarie in Italia e nel periodo pre e protostorico e sulla relativa evoluzione degli oggetti all’interno dei contesti funerari. La parte centrale della mia tesi però si concentra sul simbolismo derivante da alcuni campioni di materiali derivanti dal contesto funerario della Grotta di Polla. In particolare, sono stati analizzati manufatti suddivisi per categoria, ovvero conchiglia, ceramica,osso, pietra e bronzo. In particolare, per ogni reperto si è cercato di restituire il valore indicativo e simbolico, individuando come ognuno di essi acquisisse un significato in base al materiale utilizzato, come ad esempio rappresentazioni di cura, coesione, legame transizione protezione e trasformazione”. Il tutto finalizzato a comprendere che i corredi funerari non sono semplici oggetti ma veri e propri elementi rituali che ci permettono di cogliere la visione delle società preistoriche e il loro modo di intendere la morte e di ricercare eternità, espressa nei luoghi, nei gesti e nei materiali scelti.