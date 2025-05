Sono partiti i cantieri per l’infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi nell’area ZES non lottizzata di Tito, grazie a 20 milioni del PNRR. L’assessore Francesco Cupparo ha ricordato che tra gli interventi strategici figura una nuova condotta idrica di 17 km da Masseria Romaniello, gestita da Acquedotto Lucano, per garantire approvvigionamento alle imprese.

Il progetto, avviato nel 2021 sotto il precedente incarico di Cupparo, ha subito ritardi legati alla governance ZES. L’obiettivo è valorizzare le aree industriali lucane, rendendole attrattive, accessibili e sostenibili. In Basilicata si contano 13 aree industriali e circa 120 aree Pip/Paip comunali.

Un nuovo avviso pubblico da 37,7 milioni sosterrà i Comuni nel completamento delle aree produttive. Le azioni saranno integrate con il PNRR, il FSC 2021–2027 e le royalties petrolifere. Dal 2024, la Basilicata rientra nella ZES unica del Mezzogiorno, con agevolazioni per attrarre investimenti.