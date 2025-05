Il fratello del vice sindaco di Teggiano nominato in Consac, il consigliere Forlano rimette le deleghe

Ha creato malumori e anche conseguenze la nomina nel Cda del Consac del fratello del vice sindaco di Teggiano. Franco Trezza, fratello di Mario, è stato scelto come sostituto della consigliera Rosa Cimino, nel Cda. Tuttavia – da quanto emerso – gran parte, se non tutti, i consiglieri della maggioranza guidata da Michele di Candia, sapevano della scelta e questo ha creato malumori. Tanto che è stata convocata una riunione d’urgenza tra i consiglieri di maggioranza nella giornata di sabato.

Una decisione politica avallata secondo indiscrezioni dal consigliere regionale Corrado Matera ma con conseguenze, inaspettate probabilmente, nell’amministrazione comunale. Giuseppe Forlano infatti, per protesta, ha rimesso le deleghe tra le quali quella importante di Urbanistica. Resta, per ora, in maggioranza e anche presidente del consiglio comunale dove è stato votato.

A Teggiano – si ricorderà – c’era una sola lista. Dalla maggioranza è uscito Conantonio d’Elia ora membro dell’opposizione.