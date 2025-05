Sanità, specializzando aggredito al Policlinico di Napoli, Tommaso Pellegrino : “Subito interventi decisi a tutela del personale sanitario”

Ancora violenza tra le corsie di un ospedale. Nel pomeriggio di martedì 27 maggio, un giovane medico specializzando è stato brutalmente aggredito all’interno del reparto di Maxillo Facciale – Chirurgia Orale del Policlinico Universitario di Napoli. A colpirlo è stato il marito di una paziente, che ha perso il controllo accusando il medico di essere il responsabile delle condizioni della moglie.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il medico stava svolgendo una normale consulenza quando l’uomo, visibilmente alterato, lo ha aggredito con un violento schiaffo al volto. A causa dell’impatto, il giovane ha perso l’equilibrio e ha battuto la testa contro un pilastro della stanza, riportando ferite gravi.

Il personale sanitario ha immediatamente richiesto l’intervento di un’ambulanza. Lo specializzando è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è tuttora ricoverato. La prognosi, stando ai primi accertamenti medici, è di 30 giorni.

Sono intervenuti i carabinieri del Posto Fisso del Policlinico, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione. L’aggressore è stato identificato e sarà chiamato a rispondere penalmente per quanto accaduto.

A commentare l’accaduto è stato Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II:

“Solidarietà al giovane collega per la vile aggressione. Ennesimo violento episodio intollerabile. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Servono interventi forti, anche legislativi, non basta indignarsi. Non possiamo più tollerare che il personale sanitario che svolge in modo serio e responsabile il proprio lavoro in prima linea nell’assistenza ai pazienti venga continuamente minacciato e aggredito con violenza”.