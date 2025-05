Tagli degli assegni di cura, 4 famiglie di bambini gravissimi vogliono risposte dal Piano sociale. Richiesto l’accesso agli atti

Quattro famiglie di bambini affetti da malattie gravissime nel Vallo di Diano hanno fatto richiesta di accesso agli atti, attraverso una richiesta dell’avvocato Vincenzo Cozza, per chiedere i criteri sull’assegno di cura. L’assegno di cura è una misura di sostegno economico per l’assistenza e cura a domicilio di persone con disabilità gravi. A fronte di una richiesta aumentata non è arrivato un aumento del budget e così il sostegno è diminuito, creando difficoltà alle famiglie. Il Consorzio Piano sociale di Zona ha risposto alla richiesta di accesso agli atti rimandando ad alcuni atti pubblici e per quanto concerne i criteri di suddivisione e accesso al contributo: “Prevale il diritto alla riservatezza rispetto a quello di difesa che viene rappresentato nell’istanza, in ogni caso la documentazione resa è idonea a soddisfare le esigenze di cura e difesa delle posizioni sostanziali degli istanti”. Una risposta che non soddisfa le famiglie dei quattro bambini, tutti gravissimi e che hanno bisogno di cure vitali. Oltre ai ritardi che c’erano stati nell’erogazione del contributo, il problema del taglio del sostegno ha creato difficoltà. Il presidente del Piano sociale di Zona, Michele di Candia, ha spiegato che “sono stati approvati tutti gli assegni per chi ne ha diritto, tuttavia i soldi destinati al Piano sociale di Zona sono diminuiti ed è stata necessaria una redistribuzione degli stessi in base al reddito e alla patologia”.