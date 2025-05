Sapri in festa con Fabrizio Moro e Biagio Izzo: a ruba i biglietti per le due serate targate Ponzo Concerti

L’estate a Sapri si preannuncia indimenticabile e a decretarlo è già l’entusiasmo alle stelle per i due grandi eventi in programma all’Arena Lungomare Italia. Il 28 e 29 agosto, la città del Golfo di Policastro sarà teatro di due serate di grande spettacolo, tra comicità travolgente e musica d’autore. A firmare entrambe le date è la Ponzo Concerti di Umberto Ponzo, che ancora una volta si conferma protagonista assoluta della scena artistica del Sud Italia.

Il 28 agosto sarà la volta del trio formato da Biagio Izzo, Francesco Procopio e Roberto Giordano, che porteranno in scena “Tutto Esaurito”, una commedia esilarante che ha già fatto ridere migliaia di spettatori in tutta Italia. Una serata all’insegna della comicità brillante e irriverente, resa ancora più speciale dalla suggestiva location sul mare e dalla sinergia organizzativa con il Comune di Sapri e l’Associazione Sapri Anni ’60.

Il giorno dopo, il 29 agosto, sarà la musica ad accendere l’Arena con l’attesissimo concerto di Fabrizio Moro, uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Il cantautore romano porterà in scena i suoi brani più celebri insieme alle tracce dell’ultimo album, promettendo emozioni forti, parole che lasciano il segno e una performance che farà vibrare il cuore degli spettatori.

I biglietti per entrambi gli eventi sono disponibili su TicketOne, ma i posti stanno andando a ruba. L’interesse altissimo per entrambe le serate sta spingendo le vendite verso il tutto esaurito: chi vuole partecipare è invitato ad affrettarsi per non perdere l’occasione di vivere due eventi unici in una cornice mozzafiato.

Dietro questo successo c’è la visione e la passione di Ponzo Concerti, realtà ormai consolidata che, sotto la guida di Umberto Ponzo, continua a portare nel Sud Italia grandi nomi dello spettacolo, valorizzando il territorio attraverso la cultura e l’intrattenimento di qualità.

Per informazioni e assistenza, è possibile contattare Ponzo Concerti all’indirizzo email ponzoconcerti2025@libero.it o al numero 377 3690098. Appuntamento quindi il 28 e 29 agosto a Sapri: due serate, un solo palcoscenico e tante emozioni da vivere. Ma attenzione: i posti sono quasi finiti.