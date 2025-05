Cantieri sull’A2 tra Atena Lucana e Sala Consilina in direzione sud: lunghe file e polemiche roventi

Bisogna registrare il traffico in tilt a causa di due cantieri, tra l’altro come si nota passandoci a fianco per “piccoli” lavori, lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione sud. File lunghissime, infatti si registrano da due giorni, tra Atena Lucana e Sala Consilina a causa di restringimenti della carreggiata da due a una corsia. Restringimenti di solito superabili con il traffico “normale” ma non nel lungo fine settimana del 2 giugno con una mole di 7 milioni di auto in viaggio (ovviamente non tutte sull’A2 del Mediterraneo). Sono dati riferiti da Anas. Tuttavia i due cantieri presenti hanno creato un effetto imbuto da ieri con le file che sono continue, nonostante il lavoro della Polizia stradale e dei tecnici dell’Anas. Restano però le polemiche degli automobilisti.

Problematiche enormi anche sulla Bussentina, soprattutto nei pressi del cantiere di Caselle in Pittari con relativo semaforo. Ricordiamo che in questo caso l’associazione Schierarsi ha chiesto più volte interventi. Invano, finora.