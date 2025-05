La Basilicata premiata per il cicloturismo: la Ciclovia Meridiana conquista il secondo posto al Green Road Award

“Questo riconoscimento conferma la capacità della Basilicata di proporre un modello di sviluppo turistico sostenibile e di qualità”, ha dichiarato il presidente della Regione, Vito Bardi, commentando il secondo posto ottenuto dalla Ciclovia Meridiana al Green Road Award, l’Oscar del cicloturismo che premia ogni anno le migliori iniziative regionali a sostegno del turismo lento su due ruote.

Bardi ha sottolineato l’importanza strategica dell’infrastruttura: “La Ciclovia Meridiana rappresenta un’opera fondamentale per il nostro territorio e un esempio concreto di valorizzazione delle eccellenze ambientali e culturali della Basilicata. La nostra è un’offerta turistica ricca e variegata, che questo percorso aiuta a scoprire e vivere. È un’esperienza unica per turisti e appassionati di cicloturismo: l’escursionismo qui si trasforma in un’occasione di condivisione con le comunità locali e con la bellezza dei luoghi visitati. La Ciclovia Meridiana è un modello replicabile per un futuro sempre più green nella nostra regione.”

Il percorso ad anello di 295 km parte da Potenza e attraversa il Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, toccando 22 borghi e aree di rilevanza naturalistica, archeologica e storica. Il tracciato, ispirato alla storica via Herculia, guida i viaggiatori tra paesaggi iconici, sapori autentici e profumi mediterranei, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore della Basilicata.

Il commissario del Parco, Antonio Tisci, ha evidenziato come la ciclovia sia nata dalla volontà di creare una connessione armonica tra natura, cultura e comunità locali: “Abbiamo voluto un progetto che esaltasse la bellezza autentica del territorio, offrendo un’esperienza sicura e accessibile per chi sceglie la bicicletta per scoprire il Parco. Questo riconoscimento premia un lavoro condiviso che mette al centro la biodiversità e il turismo responsabile.”

Per Margherita Sarli, direttrice generale dell’APT Basilicata, il premio è il risultato di una visione collettiva e di un impegno corale: “La Ciclovia Meridiana è un itinerario ad alto valore paesaggistico e turistico, pensato per chi predilige la lentezza, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità. Il cicloturista è un visitatore consapevole, a impatto zero, che arricchisce l’economia locale attraverso acquisti nei piccoli borghi, visite a musei e consumo di prodotti tipici. Lungo questi percorsi possono nascere nuove imprese e opportunità di lavoro.”