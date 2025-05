Tragica escursione nel Salernitano, muore un uomo. Soccorsi anche sul Cervati

Tragedia sul monte Accelica, tra l’Irpinia e la Provincia eu Salerno, muore escursionista.

Il Soccorso alpino e speleologico della Campania è stato allertato nel pomeriggio di oggi per una persona precipitata sul monte Accelica. L’uomo era assieme ad un compagno nei pressi della vetta nord quando è scivolato precipitando rovinosamente. Il compagno ha immediatamente allertato il 118. Sul posto si è portato l’elisoccorso 118 di Salerno che ha sbarcato il tecnico del CNSAS, medico ed infermiere.

Purtroppo l’equipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il recupero della salma è stata affidata ai vvf. Nel frattempo le squadre del CNSAS si stanno muovendo verso il monte Cervati per un ulteriore intervento di ricerca e soccorso su richiesta dei Carabinieri di Vallo della Lucania.