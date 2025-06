Casa in fiamme a Capaccio Paestum, paura per una famiglia

Incendio abitazione questo pomeriggio a Paestum in località Gromola. I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli supportati da un’auto botte del disaccamento di Eboli sono intervenuti per estinguere le fiamme all’interno di un’abitazione che ha visto distrutto tutto il primo piano. Fatti evacuare temporaneamente gli abitanti della struttura, la priorità dei caschi rossi è poi stata la presenza dei solai in legno. Non si sono registrati feriti e le cause dell’incendio sono da valutare. Interessato un forno elettrico presente al primo piano.