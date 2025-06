Alta Velocità. Potenza–Romagnano, la Basilicata accende i riflettori sulla linea ferroviaria da ammodernare

“Potenziare e velocizzare la tratta ferroviaria Potenza–Romagnano”: è questo uno degli obiettivi strategici indicati dal vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, durante il recente intervento al “Tavolo tecnico di ascolto e raccolta delle richieste di miglioramento infrastrutturale” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“La Basilicata deve puntare ad avere il più possibile linee con standard di alta velocità – ha dichiarato Pepe –. Gli ultimi mesi sono stati dedicati a far ripartire i lavori, riaprire alcune tratte e programmare nuovi interventi. Ora è il momento di concentrarsi su un collegamento complesso, con evidenti criticità di transito: quello da Potenza a Romagnano”.

Un tracciato storico, ma oggi fortemente penalizzato dalle caratteristiche del territorio e dalle limitazioni strutturali: pendenze, gallerie, curve strette e infrastrutture non adatte ai treni di nuova generazione. Per questo, tra le prime azioni tecniche, la Regione punta all’elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap), fondamentale per valutare soluzioni diverse e possibili modifiche al tracciato esistente.

“Abbiamo formalizzato la nostra proposta – ha spiegato Pepe – affinché RFI inserisca il potenziamento della Potenza–Romagnano tra le priorità di intervento. È un percorso dimenticato per troppo tempo, nonostante il suo ruolo strategico per la mobilità lucana”.

L’obiettivo è garantire ai cittadini una linea moderna, efficiente e compatibile con gli standard dell’alta velocità, sia in termini di tempo di percorrenza sia di comfort. Alcuni primi passi, come l’adeguamento delle stazioni di transito e opere accessorie, sono già stati compiuti. Ora, però, serve un progetto organico e strutturato.

“Abbiamo due certezze – ha concluso Pepe –: è una sfida difficile, ma è una sfida da tentare. La Basilicata ha diritto di viaggiare con gli standard del futuro”.

L’attenzione sulla Potenza–Romagnano rappresenta un primo passo concreto verso una mobilità ferroviaria all’altezza delle esigenze della Regione e dei suoi cittadini.