Tragico incidente sulla Saurina a Policoro: muore 60enne, tre feriti in ospedale

Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte sulla strada provinciale 2 “Saurina”, nel territorio di Policoro, in provincia di Matera. Il bilancio è pesante: un morto e tre feriti, attualmente ricoverati in diversi ospedali della regione.

A perdere la vita è stato un 60enne originario di Stigliano, che si trovava a bordo di una Fiat Punto insieme a una donna di 54 anni, residente a San Mauro Forte, rimasta ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale di Villa d’Agri.

L’altra vettura coinvolta è una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano due giovani di 20 anni, entrambi anche loro di Stigliano. Entrambi i ragazzi sono rimasti feriti nell’impatto e si trovano ora in ospedale, in condizioni che non sarebbero gravi, ma sono ancora in fase di valutazione clinica.

L’incidente si è verificato intorno all’1:40 di notte. A seguito del violento scontro tra le due auto, la strada provinciale è stata chiusa al traffico per circa tre ore, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i carabinieri, e il servizio di soccorso stradale ACI. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche attraverso i rilievi effettuati sul luogo dello schianto.

Non sono ancora chiare le cause dello scontro, ma si ipotizza che possa trattarsi di un impatto frontale.