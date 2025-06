Carenze igienico sanitarie e un quintale di merce non tracciato: sospesa attività ristorativa nel Vallo di Diano

Sospesa la licenza di un’attività ristorativa di un’azienda dell’area nord del Vallo di Diano. Questo provvedimento è stato adottato per il ritrovamento di merce non tracciata e locali con gravi carenze igienico sanitarie. È il risultato dei controlli del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno, distretto di Sant’Arsenio guidato dalla dottoressa Rosa d’Alvano. Durante i controlli i tecnici della prevenzione, Francesca Morello e Irene Colella, hanno riscontrato gravi carenze per i locali adibiti all’area ristorativa e inoltre un quintale di merce non tracciato. La merce è stata sottoposta a sequestro in attesa che venga smaltita secondo le norme vigenti. Il controllo rientra nell’ambito delle verifiche poste in essere dal Dipartimento di Prevenzione valdianese e del golfo di Policastro di attività ristorative e di locali pubblici per garantire igiene e rispetto di tutte le norme. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.