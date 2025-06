Raffaele Santini, originario di Polla, insignito della carica di Cavaliere ufficiale della Repubblica

Raffaele Santini, originario di Polla è stato insignito della carica di Cavaliere Ufficiale in merito alla Repubblica. Chef, imprenditore, volontario in varie associazioni del territorio dove vive, in Piemonte ma sempre legatissimo al suo Vallo di Diano e soprattutto a Polla.

“Orgoglioso di essere Italiano e di essere in piazza con le istituzioni per la festa della Repubblica. Un grazie forte al Presidente della Repubblica e il Consiglio dei Ministri. Sono orgoglioso di essere stato Insignito Cavaliere Ufficiale in merito alla Repubblica Italiana condivido con gioia e soddisfazione con i mie famigliari e con tutti, al paese delle mie origini dove torno spesso avendo ancora i genitori che sia un buon auspicio per tutti i giovani i valori le regole il rispetto e il sacrificio sono la base di ogni risultato”.