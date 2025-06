A Lauria è stato inaugurato il nuovo Centro per l’impiego

L’inaugurazione della nuova sede del Centro per l’Impiego di Lauria che fa seguito a quella del Cpi di Ferrandina rappresenta una nuova tappa del Progetto per l’intervento 1.1 Pnrr “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”, Missione M5 – Componente C1, Tipologia “Investimento”. Alla Regione Basilicata sono state assegnate risorse aggiuntive per un importo di 1,9 milioni di euro determinando così l’importo complessivo (5,8 milioni). A sottolinearlo è l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Francesco Cupparo ,che è intervenuto a Lauria alla cerimonia insieme alla direttrice Arlab Maria Rosaria Sabia, al presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, il sindaco di Lauria, Gianni Pittell,a e sindaci dell’area. La struttura – sottolinea l’assessore – ha un bacino territoriale di utenza molto vasta e comprende i Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello. A questo come agli altri 7 Cpi a cui si aggiungono il Centro per l’Impiego Agricolo di Lavello e 6 sub centri – continua Cupparo – affidiamo compiti rilevanti per accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con un modello di interventi flessibili rispondenti alle esigenze di ciascun destinatario, in grado di facilitare le transizioni occupazionali e migliorare l’occupabilità attraverso l’innalzamento delle competenze. L’assessore ha evidenziato gli obiettivi regionali che sono stati delineati come principali per l’attuazione, di intesa con l’Arlab, del programma Gol in Basilicata che si inserisce nell’ambito della Missione 5, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pnrr: aggiungere 15 sportelli informativi presso i comuni delle aree interne, con il coinvolgimento dell’Anci (il numero dei Centri per l’Impiego non subirà nessuna variazione, presso alcuni comuni si organizzerà unicamente un punto informativo Gol). Al 31 dicembre 2024, in attuazione del Progetto Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori), finanziato dal Pnrr, sono stati presi in carico 38.622 beneficiari, avviati 525 progetti formativi, di cui 371 registrati, con le attività formative avviate in base alle scelte dei beneficiari.

Ringrazio – dice l’assessore – per la partecipazione l’Arlab nella persona della dottoressa Sabia, il presidente del Consiglio regionale di Basilicata Marcello Pittella, il sindaco padrone di casa e i sindaci dell’area. Un ringraziamento particolare ai dipendenti per il servizio che quotidianamente svolgono.