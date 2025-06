A Persano il convegno su “Donne e Forza armate”. Riconoscimento al capitano Veronica Pastori

Si è svolto nella caserma “Ronga” di Persano, sede storica del Reggimento logistico “Garibaldi”, il convegno “Donne e Forze Armate” in collaborazione con l’Associazione “La Crisalide” e il Centro Antiviolenza Ginevra dell’Azienda Speciale Sele Inclusione, dedicato alla valorizzazione delle competenze, esperienze e prospettive del personale femminile in uniforme. L’iniziativa rientra nel quadro delle attività di promozione sociale e culturale organizzate dal Reggimento logistico “Garibaldi”, volte a rafforzare la collaborazione tra cittadinanza e istituzioni culturali che insistono sul territorio salernitano, nonché a favorire le interazioni tra comunità militare e civile sulla tematica di genere, attraverso la testimonianza di mamme che coniugano la loro vita professionale das oldato con quella familiare. Tra le premiate anche il capitano della Compagnia di Sala Consilina, Veronica Pastori.

Significativa è stata la partecipazione all’evento di una rappresentanza di giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” di Salerno, i quali, oltre ad apprezzare l’inestimabile patrimonio artisti cocustodito negli edifici storici della Real Casina di Caccia, hanno avuto modo di conoscere e approfondire la realtà militare, partecipando alla cerimonia solenne dell’alzabandiera e visitando una mostra statica dimezzi e materiali in dotazione all’Esercito Italiano. L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione di autorità militari, civili e religiose.

“Il ruolo fondamentale d elle forze armate nel nostro lavoro è stato per noi di grande importanza. Molti tra uomini e donne militari, volontari, affiancano quotidianamente le operatrici della rete dei centri antiviolenza, offrendo il loro supporto a donne e bambini in percorsi di fuori uscita dalla violenza. La dedizione, il senso di responsabilità e l’etica che contraddistinguono le forze armate sono un esempio di grand evalore, e ci riempie di gratitudine il loro impegno al servizio dei più deboli, in particolare dei bambini.” Quanto afferma la Presidente La Crisalide Roberta Bolettieri.

Durante la cerimonia è stato celebrato il coraggio e la dedizione delle donne in divisa che, guidate dal loro senso del dovere e amore della patria, incarnano il valore della parità in uniforme, mostrando che la forza e la sensibilità possano convivere in modo straordinario. Sono esempio di coraggio e di maternità, modelli di ispirazione per tutte le generazioni. Grazie alle donne in divisa, alla loro dedizione e per essere il simbolo di progresso e speranza.