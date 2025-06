Appartamento in fiamme a Eboli: una persona intossicata

Momenti di apprensione a Eboli dove è divampato un incendio all’interno di un appartamento. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, si sarebbero propagate a causa del cattivo funzionamento di una caldaia. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per evitare che le fiamme distruggessero totalmente l’appartamento situato nel centro cittadino.

L’anziano all’interno dell’appartamento è rimasto intossicato dopo aver respirato il fumo acre sprigionatosi dal fuoco ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La palazzina, intanto, è stata evacuata per precauzione e per consentire ai caschi rossi di operare più agevolmente.