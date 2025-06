Autoarticolato si ribalta allo svincolo di Pontecagnano, ferito il conducente e svincolo chiuso in direzione nord. Questo anche per la rimozione del carico. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di questa notte lungo la A2 del Mediterraneo quando il conducente – per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale – ha perso il controllo del veicolo andando fuori strada.