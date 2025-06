Bussentina, traffico paralizzato e disagi. L’allarme di Rinaldi: “La Provincia intervenga”

Il ponte del 2 giugno ha confermato i gravi disagi già emersi durante le festività pasquali lungo la strada statale Bussentina, interessata da lavori di manutenzione. Le lunghe code e i rallentamenti hanno evidenziato una gestione critica della viabilità, alimentando il timore di una stagione estiva caratterizzata da pesanti disservizi.

Ritardi, mancanza di coordinamento e l’assenza di interventi sulle vie alternative, come la ex SS517 di competenza provinciale, aggravano una situazione che si ripete ormai da mesi. La strada, indicata come possibile percorso alternativo, non risulta oggetto di lavori nonostante annunci risalenti ad aprile 2023, con promesse rimaste inattuate a oltre due anni di distanza.

“Il traffico congestionato ha avuto ripercussioni immediate non solo sulla circolazione ma anche sul tessuto economico e turistico del territorio. Le lunghe attese, vissute da centinaia di automobilisti, rappresentano un fattore di disincentivo per i flussi turistici in ingresso nell’area del Golfo di Policastro e del Basso Cilento, proprio all’inizio della stagione estiva”, ha denunciato Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana.

Tra le poche presenze istituzionali sul posto, quella del Sindaco di Caselle in Pittari, che ha monitorato personalmente la situazione lungo la strada. Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, sottolineando la necessità di interventi urgenti e il perdurare dell’assenza di risposte concrete da parte degli enti competenti.

“Si evidenzia, inoltre, la necessità di un intervento risolutivo da parte della Provincia di Salerno per avviare finalmente i lavori di sistemazione della ex SS517. Allo stesso tempo, si sollecita ANAS ad adottare soluzioni gestionali che riducano i disagi legati al cantiere, soprattutto in vista del forte incremento di traffico previsto per i prossimi mesi”, ha concluso il primo cittadino.