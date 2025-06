Castellabate capofila per la sicurezza stradale: firmato il protocollo “Sicuri sulla strada”

Il Comune di Castellabate compie un passo importante verso la promozione della sicurezza stradale. Con la Delibera di Giunta n. 117 del 12 maggio 2025 è stato approvato il Protocollo d’Intesa “Sicuri sulla strada”, un accordo che definisce strategie generali e specifiche per prevenire incidenti, ridurre le infrazioni e sensibilizzare la popolazione sul tema della guida sicura.

Il Protocollo rappresenta un’iniziativa condivisa che coinvolgerà, oltre al Comune di Castellabate in qualità di capofila, anche altri enti territoriali, istituzioni pubbliche, realtà del terzo settore e forze dell’ordine. Obiettivo dell’intesa è quello di costruire una rete territoriale ampia e coesa, capace di agire in modo concreto su più livelli: educativo, informativo, formativo e operativo.

Il piano d’azione prevede campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, attività educative nelle scuole, laboratori con il supporto di personale medico e sanitario, eventi pubblici, convegni di aggiornamento e una corretta divulgazione di materiale informativo. Tutto questo per promuovere una nuova cultura della sicurezza stradale, basata sulla responsabilità individuale e collettiva.

“Ogni giorno, sempre più spesso, assistiamo a incidenti sulle nostre strade, a volte di piccola entità, altre volte drammatici. Come Amministrazione Comunale avvertiamo forte il senso di responsabilità rispetto a questa problematica. Con questa iniziativa vogliamo stimolare un cambiamento culturale e avviare un tavolo esecutivo per definire azioni concrete volte a ridurre il fenomeno”, ha dichiarato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Sulla stessa linea il Consigliere Dalila Russo, che ha lanciato un appello a tutti i Comuni della Provincia di Salerno affinché aderiscano all’iniziativa: “Il nostro obiettivo è chiaro: fermare la strage silenziosa che ogni anno toglie la vita a troppe persone. Dobbiamo unire le forze, condividere buone pratiche e costruire insieme una presenza capillare e solida su tutto il territorio”.

Dal territorio arriva anche l’impegno della Provincia di Salerno, come evidenziato dal Consigliere alla Viabilità Vincenzo Speranza: “Lavoriamo ogni giorno sulla rete stradale provinciale, sia con interventi strutturali che con manutenzione ordinaria, per garantire percorsi sicuri. Ma la sicurezza parte da ciascuno di noi: la distrazione, anche per un attimo, può avere conseguenze gravi. È dalla sensibilità dei cittadini che parte la catena della sicurezza”.

Il Consigliere provinciale Pasquale Sorrentino ha invece sottolineato l’importanza di affiancare l’azione amministrativa a quella educativa, specialmente negli istituti scolastici: “Ci interroghiamo ogni giorno su come aumentare il livello di sicurezza sulle strade. Crediamo che coinvolgere i giovani sia fondamentale per costruire una consapevolezza duratura”.

Soddisfazione anche da parte dell’Associazione “Per le Strade della Vita APS”, partner del progetto, con la presidente Maria Rosaria Vitiello che ha sottolineato il valore culturale del Protocollo: “Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa. Abbiamo costruito un documento che non è solo un atto amministrativo, ma un punto di partenza per diffondere una nuova cultura della mobilità, più responsabile e consapevole”.