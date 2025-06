Salvò un uomo dalle fiamme a Rieti: encomio a carabiniere di Sala Consilina

Il brigadiere dei carabinieri Antonio Manzo di Sala Consilina ha ricevuto un encomio solenne per aver salvato un anziano dalle fiamme nella sua abitazione. La premiazione in occasione della Festa per i 211 anni di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Un 69enne di Scandriglia, in provincia di Rieti, aveva rischiato di perdere la vita, nel mese di gennaio dello scorso anno, in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. L’uomo, già infermo, si trovava in una situazione critica quando erano arrivati sul posto i militari del Nucleo Operativo Radio Mobile della Compagnia di Poggio Mirteto agli ordini del capitano Francesco D’Ottavio, tra l’altro originario di Moliterno. Il brigadiere Antonino Manzo e l’appuntato scelto Alessandro Saturno agendo con tempestività e coraggio avevano tratto in salvo il 69enne.

Il salvataggio era avvenuto prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco.