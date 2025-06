Al via il progetto “Sport Nautico per bambini con autismo” a Castellabate

A Castellabate parte il progetto “Sport Nautico per bambini con autismo”, un’iniziativa pensata per offrire a bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD), di età compresa tra i 4 e i 12 anni, un’esperienza educativa e ricreativa a stretto contatto con la natura e il mare. Il progetto, che avrà inizio il 10 giugno, prevede il coinvolgimento di 10 bambini, suddivisi in gruppi, che prenderanno parte a una serie di attività che si svolgeranno tra la spiaggia della frazione Lago e il mare.

Vela, kayak, SUP, canoa, giochi in spiaggia e attività acquatiche a ritmo di musica saranno gli strumenti attraverso cui bambini e operatori vivranno un’esperienza unica, inclusiva e stimolante che ha l’obiettivo di favorire la socializzazione, migliorare la coordinazione motoria e stimolare le abilità sensoriali, comunicative ed emotive attraverso lo sport.

Il progetto si realizza grazie all’impegno dei volontari del Circolo Nautico Punta Trenino e al supporto del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che metteranno a disposizione tempo, esperienza e passione per garantire ai partecipanti un ambiente sicuro, sereno e divertente. “Crediamo fortemente nel potere dello sport come strumento di inclusione e benessere – ha dichiarato Giovanni Pisciottano del Circolo Nautico Punta Tresino – Questo progetto è nato dal desiderio di offrire ai bambini con autismo uno spazio in cui possano esprimersi liberamente, divertirsi, imparare e sentirsi parte di un gruppo. Siamo felici di poter contribuire con le nostre attività e con l’energia dei nostri volontari”.