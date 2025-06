Pagani ricorda il sacrificio del Tenente Marco Pittoni nel 17° anniversario della sua morte

Questa mattina, Pagani ha commemorato il 17° anniversario della tragica morte del Tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “Alla Memoria”. Il giovane ufficiale dei Carabinieri perse la vita il 6 giugno 2008 durante un’indagine di polizia giudiziaria all’interno di un ufficio postale del centro cittadino. Sorpreso da due malviventi intenti a compiere una rapina, Pittoni intervenne prontamente senza fare uso dell’arma in dotazione per non mettere in pericolo le persone presenti. Riuscì a immobilizzare uno dei rapinatori, ma fu aggredito alle spalle dal secondo, ingaggiando una violenta colluttazione durante la quale venne colpito da un proiettile. Nonostante le gravi ferite, tentò di inseguire i malfattori in fuga prima di accasciarsi esanime al suolo.

La cerimonia di commemorazione è iniziata con il posizionamento a mezz’asta delle bandiere della Tenenza Carabinieri di Pagani e un minuto di silenzio in onore del Tenente Pittoni. Successivamente, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale D. Canio Giuseppe La Gala, e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, hanno deposto un omaggio floreale innanzi alla lastra marmorea affissa all’ingresso dell’Ufficio Postale di corso Padovano, luogo del sacrificio. La cerimonia si è conclusa con la celebrazione di una Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale del Corpo di Cristo, alla presenza di numerose autorità civili e militari.

Il gesto eroico del Tenente Pittoni è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare “Alla Memoria” con la seguente motivazione:

“Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all’interno di un ufficio postale, non esitava ad affrontare due malviventi sorpresi in flagrante rapina e, senza fare uso dell’arma in dotazione per non compromettere l’incolumità delle numerose persone presenti, riusciva a immobilizzare uno di loro. Aggredito proditoriamente alle spalle da altro rapinatore, ingaggiava una violenta colluttazione, nel corso della quale veniva attinto da un colpo d’arma da fuoco. Benché gravemente ferito tentava di porsi all’inseguimento dei malfattori in fuga prima di accasciarsi esanime al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio.”