Scuole paritarie di Nocera Inferiore coinvolte in un’inchiesta su titoli falsi per personale ATA

Due scuole paritarie di Nocera Inferiore sono al centro di un’inchiesta che ha portato alla luce l’uso di titoli di servizio falsi per l’assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Due assistenti amministrativi della provincia di Napoli sono stati licenziati da scuole di Firenze dopo che è emerso che le esperienze lavorative dichiarate tra il 2011 e il 2017 in istituti privati a Nocera Inferiore erano inesistenti. Le verifiche del Ministero dell’Istruzione hanno confermato che le certificazioni presentate erano false, utilizzate per accumulare punti e ottenere il posto fisso, scavalcando candidati con titoli autentici.

Questa vicenda si inserisce in un’indagine più ampia coordinata dalla Procura di Firenze e dalla Guardia di Finanza, che ha coinvolto decine di posizioni legate a persone che avrebbero pagato per ottenere titoli e arricchire le proprie carriere grazie a istituti paritari del territorio. Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha confermato l’esclusione dei due ex dipendenti dalle graduatorie, con la cessazione definitiva del rapporto con il ministero.

Sullo sfondo emerge una presunta associazione a delinquere nella produzione di titoli di servizio falsi, con il coinvolgimento diretto di scuole che, a fronte di una modesta attività didattica, risultavano sovraffollate di persone.