Turismo, sostenibilità ambientale, adattamento al cambiamento climatico, energie

rinnovabili: sono questi i temi al centro del progetto di cooperazione internazionale

“Thematic2Green” – con un fondo complessivo di 1,5 milioni euro, e della durata di 30

mesi – finanziato dal programma Europeo “Interreg Adrion”, con capofila l’Università degli

studi della Basilicata, e attuato da un partenariato internazionale che unisce istituzioni

scientifiche, amministrazioni territoriali e agenzie di sviluppo di Slovenia, Croazia, Serbia,

Montenegro e Grecia.



L’evento di lancio e presentazione del progetto si svolgerà a Potenza, martedì 10 giugno

2025, nel campus universitario di Macchia Romana, alle ore 10 (Aula Newton,

Dipartimento di Ingegneria). Al centro del dibattito, quindi, una serie di questioni

preliminari si cui si focalizzerà lo sviluppo delle ricerche: in particolare su come gestire la

qualità ambientale dei servizi turistici e renderla visibile ai consumatori; come adattarsi agli

effetti del cambiamento climatico già visibili oggi nelle nostre regioni e in particolare nei

sistemi turistici; come produrre e distribuire energia nei territori a vocazione turistica,

usando fonti rinnovabili e assicurando sostenibilità economica oltre che ambientale. In

Basilicata il Comune di Castelmezzano (Potenza) è coinvolto come caso studio virtuoso

sui temi del programma. L’Ateneo lucano, tra l’altro, porterà l’esperienza del primo

progetto “Thematic” attuato tra il 2020 e 2023 sui temi del turismo culturale e naturalistico.

Il partenariato tra istituzioni di ricerca, amministrazioni locali, agenzie di sviluppo

d’impresa, “si ispira – hanno spiegato i coordinatori- al modello ‘della tripla elica’, adottato

dalle strategie di sviluppo regionale europee, e offre una significativa opportunità a

studenti e giovani ricercatori di confrontarsi con una rete internazionale su temi di grande

rilevanza per il loro futuro personale e professionale”.

Le attività dei partner si svilupperanno su tre linee di lavoro: promozione della capacità di

gestione e comunicazione della qualità ambientale dei servizi turistici; azioni pilota per

l’adattamento al cambiamento climatico nei territori a vocazione turistica; sviluppo di una

strategia comune per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili nelle

zone costiere e interne. Il partenariato coinvolge: Enterprise Greece Elláda (EL), Business

support centre Ltd., Kranj Slovenija (SI), City municipality Medijana Serbia (RS), Regional

Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije Crna Gora (ME), Association for

economic development Redah Bosnia and Herzegovina (BA), Municipality of Preko

Croazia (HR), Region of Epirus- Regional Unit of Thesprotia Elláda (EL), Zlatibor Regional

Development Agency Serbia (RS).