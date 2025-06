Cane ferito cade nel fiume a Teggiano, tratto in salvo ma muore poco dopo

Attimi di grande tensione e solidarietà nel pomeriggio di ieri a Teggiano, quando un cane ferito è caduto in un fiume vicino al centro di raccolta rifiuti, dopo essere stato avvistato sul ciglio della strada, stremato e con la testa chinata verso il basso. A raccontare l’accaduto è Rosanna Manzolillo, che ha assistito in prima persona alla scena e che ha lanciato l’allarme.

Il cane, visibilmente debilitato e con ferite evidenti sul collo, era infestato da zecche e mostrava chiari segni di trascuratezza. Rosanna si è fermata per soccorrerlo, ma l’animale, troppo debole per reggersi in piedi, è precipitato nel corso d’acqua. È scattata subito una catena di telefonate, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, sindaco, rifugi per animali e contemporaneamente un video pubblicato stesso da Rosanna su facebook per lanciare l’allarme.

Tra i primi a rispondere all’appello un cittadino, che è arrivato , che è arrivato tempestivamente sul posto. Mentre i vigili del fuoco si attivavano per intervenire, senza attendere oltre, si è calato nel fiume. E lì, tra l’erba alta e l’acqua torbida, è riuscito a individuare e recuperare il cane.

“Sono state tre ore difficili, ma ora il cane è salvo”, ha scritto Rosanna Manzolillo sui social, ringraziando chi è intervenuto per il suo coraggio e la generosità, l’associazione intervenuta e i vigili del fuoco che, anche dopo il salvataggio, hanno continuato a seguirne gli sviluppi telefonicamente.

Purtroppo però il cane soccorso non ce l’ha fatta. Durante i controlli, è emerso che l’animale era microchippato da un ente pubblico.

Il caso ha suscitato grande commozione tra i presenti e sui social, dove è stato raccontato l’intero episodio. Un gesto di umanità, purtroppo non sufficiente a salvare la vita del cane, ma che ha evitato che morisse solo e dimenticato.