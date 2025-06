Cade dalla moto e muore ad Agropoli. Aveva 30 anni

Ancora un dramma stradale nel Salernitano. La tragedia si è consumata sulla SS18 dove è morto un centauro 30enne all’altezza di Agropoli Nord. È accaduto questa mattina.

Il motociclista, originario di Eboli, è deceduto sul colpo in seguito al violento impatto con il guardrail.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo la statale in sella a una Honda di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.