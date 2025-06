Con l’auto contro un albero ad Agropoli. Feriti gravemente marito, moglie e bimba

Gravissimo incidente ad Agropoli località Gromola, via del Sele, nel primo pomeriggio di oggi. Per cause da accertare una vettura ha impattato contro un albero a bordo strada.

Risultano ferite tre persone: una bimba di tre anni, papà di 36 e la moglie di 38 anni la più grave. Era incastrata all’arrivo dei Vigili del Fuoco che l’hanno estratta per poi essere defribrillata, intubata e trasportata con elisoccorso presso l’ospedale di Salerno, mentre la bambina e il papà presso l’ospedale di Battipaglia.