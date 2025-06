Turista accusa arresto cardiaco a Roma. Salvato dai volontari della Gopi onlus di Caggiano

Un turista ha accusato un malore a Roma durante un evento legato al Giubileo, è stato salvato da alcuni medici e dai volontari della Protezione civile Gopi onlus di Caggiano in azione nella capitale per un servizio specifico.

I volontari sono stati 2 due giorni a Roma con una ambulanza e 2 squadre a piedi per assistere i pellegrini del giubileo. Sono intervenuti per turista che ha accusato un arresto cardiaco. Insieme a medici e infermieri romani hanno evitato il peggio per il turista.

Nel corso dei due giorni sono stati compiuti oltre 20 interventi a persone che per il grande caldo hanno accusato dei malori.