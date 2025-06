Limitazioni al traffico in provincia di Salerno per interventi di pulizia gallerie Montevetrano I e II

Per consentire gli interventi programmati di pulizia e lavaggio delle pareti delle gallerie Montevetrano I e II, Anas ha predisposto limitazioni temporanee al transito veicolare in provincia di Salerno.

Dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani 1 giugno, sarà chiusa la carreggiata Nord dell’autostrada A2, con uscita obbligatoria dallo svincolo di Pontecagnano Nord (km 18,520) e lo svincolo di Fratte/Salerno (km 8,500). Contestualmente, sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Nord dallo svincolo di Pontecagnano Nord.

Il traffico in direzione Nord verrà deviato attraverso l’uscita di Pontecagnano Nord, proseguendo sulla SS18 Tangenziale di Salerno, per poi rientrare sulla A2 in direzione A30 Roma e Raccordo Salerno-Avellino. Si consiglia agli automobilisti di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste variazioni temporanee.