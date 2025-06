Incendio alla Tecnoedil di Capezzano: tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi presso la ditta Tecnoedil, situata in via , nella frazione Capezzano del comune di Pellezzano. Le fiamme hanno interessato materiale per l’edilizia, tra cui tubazioni e altri elementi plastici, generando un denso fumo visibile anche a distanza.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma grazie al pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino e Salerno, il rogo è stato rapidamente circoscritto, evitando che si propagasse ad altri settori dell’azienda o agli edifici limitrofi.

I danni sono stati contenuti, e al momento i caschi rossi stanno procedendo con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano feriti.