Criminalità a Salerno: due arresti per una serie di furti notturni ai danni di esercizi commerciali

Nella mattinata di oggi, la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di due individui, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. I due sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, evasione e ricettazione.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una complessa attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile, che, attraverso l’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza pubblici e privati, ha permesso di ricostruire con precisione una serie di episodi criminosi avvenuti tra l’11 e il 28 marzo scorsi.

Nel mirino dei due indagati, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi, sono finiti diversi esercizi commerciali del capoluogo campano, tra cui bar, pub, ristoranti, negozi di generi alimentari, studi medici e ludoteche. Uno degli esercizi è stato addirittura colpito due volte in un breve arco di tempo.

I furti, perpetrati in orario notturno, hanno causato ingenti danni alle strutture: vetrate e porte d’ingresso sono state infrante, mentre le casse sono state svuotate di denaro e merce. Le modalità d’azione, particolarmente aggressive, hanno suscitato allarme tra i commercianti locali e la cittadinanza.

A fronte della gravità e della reiterazione delle condotte, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto necessario applicare misure cautelari restrittive: uno dei due soggetti è stato condotto in carcere, mentre per l’altro sono stati disposti gli arresti domiciliari.