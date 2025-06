Due gravi incidenti in Basilicata: feriti trasportati in eliambulanza al San Carlo di Potenza

Mattinata intensa in Basilicata, segnata da due gravi incidenti verificatisi a poche ore di distanza l’uno dall’altro, entrambi con esiti preoccupanti e con il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza dei feriti coinvolti.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 9:00 a Ruvo del Monte, dove un uomo, impegnato in lavori agricoli, si è ribaltato con un motozappa. L’incidente ha causato un politrauma al conducente, tanto da richiedere l’intervento immediato del 118 e il trasporto d’urgenza in eliambulanza al nosocomio potentino. Le condizioni dell’uomo restano gravi.

Un’ora più tardi, intorno alle 10:00, un secondo incidente si è verificato lungo la Statale 106, all’altezza di Policoro. In questo caso, a scontrarsi frontalmente sono stati un tir e un camioncino. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo mezzo, che ha riportato anche lui un politrauma. Anche in questo caso, il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è ora sotto osservazione.

In entrambi gli episodi sono in corso accertamenti da parte delle autorità per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine hanno presidiato le aree interessate per agevolare i soccorsi e garantire la sicurezza della viabilità.