Sparatoria in centro a Salerno: un ferito. Indagini in corso

Momenti di terrore nel tardo pomeriggio di ieri a Salerno per una sparatoria in Via Galloppo. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani a bordo di uno scooter si sono fermati davanti a un bar e hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Una persona all’interno del locale è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine per i rilievi e i sanitari per prestare soccorso al ferito, le cui condizioni al momento non sono note. Ancora ignoto il movente dell’agguato, le indagini sono in corso.