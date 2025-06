Valdiano Volley parteciperà al campionato nazionale di serie b maschile

La società Valdiano Volley ha acquistato il titolo dell’Asd Afragola Volley e questo consentirà la partecipazione del team valdianese al campionato maschile di serie b della stagione 2025/26.



“Un sentito ringraziamento – fanno sapere dalla società valdianese – va alla società di Afragola e in particolare al presidente Natale Petrellese per la disponibilità e la collaborazione dimostrate durante la trattativa, e in generale per la serietà palesata sin dal principio, in attesa della conclusione dell’iter ufficiale presso la Federazione Italiana Pallavolo. A distanza di anni, il Palazzetto dello Sport di Sala Consilina tornerà a ospitare gare di alto livello, riportando entusiasmo e passione tra gli sportivi locali e le nuove generazioni”. Un primo importante è stato fatto, quindi e si scaldano i motori per la prossima stagione sotto rete.

“Da settimane – hanno reso noto i vertici della società – lavoriamo intensamente per realizzare il sogno di riportare la pallavolo nel Vallo di Diano ai livelli che merita. Con l’acquisizione del titolo, la scelta dello staff tecnico e la costruzione della squadra, stiamo anche portando avanti attività parallele di grande rilevanza, senza mai perdere di vista l’attenzione al settore giovanile e all’impegno sociale. Un caloroso in bocca al lupo agli amici dell’Afragola Volley che disputeranno il Campionato di Serie C campano e che daranno prova delle loro qualità atletiche e umane”.