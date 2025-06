Furti di tablet e computer in due scuole del Vallo di Diano. I ladri hanno agito questa notte portando via numerosi oggetti tecnologici dai due istituti scolastici ad Atena Lucana e Sala Consilina. Sono entrati in azione rompendo delle porte di accesso e in pochi minuti hanno portato via il bottino. Indagano i carabinieri.