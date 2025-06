Il governatore De Luca a Postiglione per l’inaugurazione della nuova sede comunale. Attacchi al Pd

Taglio del nastro a Postiglione per la nuova Casa Comunale, restituita alla cittadinanza dopo un importante intervento di riqualificazione. L’edificio, completamente rinnovato, è stato progettato per garantire servizi sempre più accessibili ed efficienti ai cittadini, diventando così il cuore pulsante della vita amministrativa e sociale del piccolo centro degli Alburni.

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, insieme hanno inaugurato l’edificio simbolo dell’amministrazione pubblica locale. Presenti numerose autorità civili, militari e religiose. “Questo risultato – ha dichiarato il sindaco Carmine Cennamo – è frutto di un lavoro instancabile e della collaborazione tra tanti professionisti e istituzioni. La nuova Casa Comunale sarà un luogo aperto e accogliente, dove cittadini, dipendenti e amministratori potranno lavorare insieme per il bene comune, trovando risposte concrete e servizi funzionali”.

Vincenzo De Luca non le ha mandate a dire al Pd: Le bandiere di partito vengono dopo gli interessi delle nostre comunità. Se devo scegliere, scelgo di buttare a mare le bandiere di partito”. Il governatore De Luca ha colto l’occasione alla presenza di tanti sindaci e rappresentanti del territorio alburnino, area interna del territorio campano per parlare di una “Politica politichese” a Roma senza rinunciare ad andare avanti con o senza consensi e senza esclusione di colpi. “Sono indifferenti ai territori e alle cose che si fanno, e pensano alla politica politichese – dice il presidente – C’è a Roma chi sta lavorando per dare un candidato a te ed uno a me. Noi combatteremo contro questo nei prossimi mesi, non vi annoierete”.

“Il Pd è il partito che contiene la maggiore concentrazione di imbecilli. Sono il presidente Pd più votato d’Italia e devo fare i conti con questi imbecilli che parlano da Roma. Se ne infischiano dei territori, del lavoro fatto e dei programmi in corso, oltre a non voler dare la parola ai cittadini – dice – Combatteremo contro gli imbecilli e contro quelli che pensano di governare in Campania e non sanno fare neppure le o col bicchiere”.

A Postiglione De Luca senza mezzi termini e con più veemenza del solito ha dichiarato di essere in campo comunque “In Campania non passeranno mai né gli imbecilli del Pd, né quelli degli altri partiti che non sono in grado di governare questa regione. Abbiamo sputato sangue per dare dignità alla Campania, oggi siamo diventati un modello di rigore amministrativo. Vi pare che dopo tutto questo consentiremo a qualcuno di fare la politica politicante? Non perdete tempo, e lo dico già da tanto tempo. Se devo scegliere, butto a mare le bandiere di partito e tengo la verità”.

“Sappiate che arriverà sempre il momento di scegliere se essere liberi o servi. Scegliete sempre la libertà” si rivolge così ai giovani degli Alburni presenti a Postiglione, e non dimentica nemmeno il riferimento a quanto sta accadendo in queste ore in Medioriente sottolineando la necessità di lavorare per la pace.