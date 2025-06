Lotta alla criminalità organizzata. Ad Auletta un incontro con Libera e i carabinieri

Importante incontro per discutere di criminalità ad Auletta organizzato dall’associazione “Made in Auletta”. All’incontro hanno partecipato importanti personalità del mondo della lotta alla criminalità organizzato come la giornalista d’inchiesta Sara Manisera, il rappresentante di Libera, Riccardo Falcone, Marcello Ravveduto e il capitano dei carabinieri Veronica Pastori. Si è parlato di Mafie, di attenzione al territorio e di parlare di criminalità organizzata perché la lotta è tutt’altro che terminata.

“È stato per noi un grande onore essere riusciti ad organizzare un incontro come quello di ieri e aver portato delle testimonianze di spessore su un tema così delicato all’interno della nostra comunità. Volevamo innanzitutto ringraziare tutti i relatori e gli ospiti del convegno”.

Dall’associazione arriva un ringraziamento speciale va a Sara Manisera, Riccardo Falcone, Marcello Ravveduto e il Capitano Veronica Pastori “per gli interventi profondi, chiari e ricchi di contenuto: hanno saputo spiegare e affrontare con grande sensibilità, interesse e concretezza le dinamiche di un tema tanto complesso quanto attuale, stimolando il pubblico con parole coinvolgenti e incisive”.

Presenti il sindaco di Auletta, Antonio Caggiano.