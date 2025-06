Padula protagonista della Giornata Nazionale dello Sport

Ieri mattina, in un’atmosfera festosa e partecipata, si è svolta la Giornata Nazionale dello Sport presso lo stadio comunale di Padula alla presenza della sindaca Michela Cimino, l’assessore con delega allo sport Vincenzo Tardugno e il delegato allo sport con Federica Mignoli.

L’evento, organizzato dall’ASD Padula “Tonino Paolini” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il CONI, ha richiamato decine di famiglie e bambini per una mattinata dedicata all’inclusione, al divertimento e allo sport.

Fin dalle 9:30, bambini e genitori si sono ritrovati in campo per una partita amichevole che ha visto mescolarsi piccoli atleti, genitori, amministratori locali e tesserati dell’ASD. Un momento nel quale il gioco si è trasformato in simbolo di coesione e spirito comunitario, in perfetta sintonia con lo slogan «Dal gioco ai Giochi» adottato per questa edizione 2025, allineata al Giubileo degli Sportivi .

L’iniziativa è stata ufficialmente promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretta dal CONI, che ha scelto di posticipare la Giornata – tradizionalmente celebrata la prima domenica di giugno – al 14 e 15 giugno per unire le celebrazioni sportive al Giubileo dedicato agli sportivi.

Terminato il match, i partecipanti si sono spostati nell’adiacente area picnic, dove sono stati serviti rinfreschi e aperte occasioni di socializzazione tra volontari, atleti e visitatori. Un momento conviviale che ha chiuso la mattinata con spirito aggregativo, come è nella migliore tradizione sportiva.

Come ha ribadito il CONI, lo sport è un veicolo di formazione per le nuove generazioni: favorisce il rispetto delle regole, l’amicizia, il fair play e contribuisce a costruire una società più inclusiva e coesa . In questo senso, l’evento di Padula ha rappresentato un segno tangibile di questi valori, puntando a coinvolgere attivamente le famiglie e a rafforzare l’identità territoriale del Vallo di Diano.

Contestualmente a quanto accadeva a Roma – con eventi in Piazza del Popolo e la benedizione in Piazza San Pietro –, anche Padula ha portato il suo contributo alla grande festa nazionale dello sport .

Grazie all’impegno dell’ASD Tonino Paolini, denominata in onore di un simbolo locale dello sport, e il sostegno dell’amministrazione comunale, l’iniziativa ha offerto a Padula una prestigiosa vetrina per valorizzare la pratica sportiva come strumento di crescita individuale e collettiva. Una mattinata semplice, ma dal grande impatto sociale e culturale.