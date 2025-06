 Federico Buffa emoziona Fisciano con “La Milonga del Fútbol”: parole, passioni e calcio d’autore con Banca Monte Pruno

C’è la presentazione di un libro, e poi c’è qualcosa di più: un incontro d’anima, capace di restare inciso nel cuore. Quella vissuta ieri sera a Fisciano è stata proprio questo: un evento unico, vibrante, dove il ritmo struggente del tango argentino si è fuso con la poesia del calcio e la forza delle storie vere.

Un pubblico numeroso, attento e profondamente partecipe ha fatto da cornice all’incontro con Federico Buffa, voce inconfondibile del racconto sportivo e autentico artigiano della parola, ospite ancora una volta della Banca Monte Pruno. Buffa ha presentato il suo ultimo libro, “La Milonga del Fútbol. Un secolo di calcio argentino”, scritto insieme a Fabrizio Gabrielli: un’opera intensa, malinconica e affascinante, capace di far vibrare corde profonde nell’animo di chi ascolta.

Attraverso una narrazione raffinata e coinvolgente, Buffa ha mostrato come il calcio non sia solo sport, ma anche cultura, identità, riscatto. Proprio come il lavoro che ogni giorno si svolge nelle filiali della Banca Monte Pruno: un “gioco di squadra” fatto di attenzione, dedizione e amore per la comunità, dove non si vincono trofei, ma si costruiscono valore, fiducia e umanità.

Ad affiancarlo nel dialogo, Valeria Saggese, giornalista di grande sensibilità, che ha saputo valorizzare ogni sfumatura dell’opera, muovendosi con eleganza tra parole e silenzi, tra ricordi e riflessioni. La sua conduzione ha rappresentato un autentico valore aggiunto, rendendo l’incontro ancora più profondo e coinvolgente.

A portare i saluti istituzionali, Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano, e Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, che ha ribadito con parole sentite l’impegno dell’istituto a favore della cultura e del territorio. Accanto a loro, Antonio Mastrandrea, responsabile dell’Area Executive, insieme a numerosi dipendenti della Banca, che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo con domande, applausi e riflessioni autentiche.

Tra il pubblico, anche il Presidente della Banca Monte Pruno, Michele Albanese e il Vicepresidente Antonio Ciniello, testimoni di una presenza concreta e orgogliosa di un’istituzione profondamente radicata nella vita delle persone e delle comunità.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con DliveMedia, rappresentata dal direttore Roberto Vargiu, che con il suo team ha curato ogni dettaglio, garantendo un’organizzazione impeccabile.

“Non è solo la bellezza del racconto a colpire, ha sottolineato il Direttore Generale, Cono Federico, ma l’intensità con cui si vive ogni parola. Questo libro, come il nostro lavoro quotidiano in Banca, è fatto di storie, di passaggi lenti e decisi, di momenti difficili e di rinascite. È fatto di cuore. Ed è per questo che abbiamo voluto esserci, tutti, a condividere non solo una presentazione, ma un’esperienza. Noi crediamo che cultura e banca debbano camminare insieme, con lo stesso spirito di passione, ascolto e cura che ci guida ogni giorno nel servire il nostro territorio.”