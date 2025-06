Vasco Rossi a Napoli, anche dal Vallo di Diano per emozionarsi al “Maradona” con il Komandante

Vasco Rossi al Maradona con due date, ieri 16 giugno la prima di questo tour 2025 negli stadi. Erano in 170 mila per questo primo appuntamento, tra il popolo del Blasco anche i fan del Vallo di Diano: da Sala Consilina, Sant’Arsenio, Polla, Caggiano, Padula e Atena Lucana il suo pubblico non risparmia nessuno dalla nuova generazione di fan a quella fedele da sempre.

Il viaggio verso Vasco lo si fa insieme sui bus organizzati dalle agenzie valdianesi, perchè lo spettacolo si sa inizia da molto prima dell’ingresso allo stadio. Non solo Vallo di Diano ma anche dagli Alburni i fan più sfegatati di certo non sono alla loro prima esperienza con il Komandante.