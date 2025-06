Nuoto in acque libere a Castellabate: tutti gli appuntamenti estivi

Castellabate si conferma protagonista nel panorama sportivo estivo con un ricco calendario di eventi dedicati al Nuoto in Acque Libere, che tra fine giugno e metà luglio porterà nel territorio atleti e società da tutta Italia. Un’occasione unica per coniugare sport, mare e promozione del territorio, in uno scenario naturale di straordinaria bellezza. A promuovere l’iniziativa è il Circolo Nautico Punta Tresino, da anni punto di riferimento per lo sport acquatico sul territorio.

La manifestazione sportiva avrà inizio sabato 28 giugno, con le gare CSEN riservate agli atleti delle categorie Esordienti A e B, che si sfideranno su diverse distanze: 300, 600, 800 metri e 1 miglio.

Domenica 29 giugno, invece, sarà il momento della gara internazionale di nuoto di 15 km “Gran Fondo Italia”, con partenza dalla Baia Arena e arrivo alla spiaggia della frazione Lago di Castellabate. La competizione vedrà tra i partecipanti anche atleti stranieri. Nella stessa giornata si svolgerà anche la seconda tappa del Campionato Italiano CSI di Nuoto in Acque Libere, su distanze di 1 miglio e 3 km. Nell’ambito dello stesso evento, si terranno anche le prove per i bambini sulla distanza di 400 metri e la staffetta 4×100.

Il programma proseguirà poi a luglio con altri due importanti appuntamenti nelle acque di Castellabate: Sabato 5 e domenica 6 luglio, spazio alla XXII edizione delle Gare di Nuoto in Acque Libere, tappa del prestigioso Gran Prix Nazionale F.I.N., con prove sui percorsi da 3 km e 1,8 km.

Sabato 12 e domenica 13 luglio, invece, sarà la volta del Campionato Regionale e Nazionale di Nuoto in Acque Libere, che vedrà la partecipazione dei migliori nuotatori del circuito regionale e nazionale.

“Questi eventi, oltre a rappresentare un’importante occasione di sport e competizione, offrono anche un’opportunità concreta di valorizzazione del patrimonio ambientale e turistico del Cilento, ponendo il territorio al centro del movimento sportivo legato al nuoto in mare aperto”, ha dichiarato Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino.