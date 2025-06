Rissa tra giovani a Potenza: sette Dacur, coinvolti anche cinque minori

Lo scorso 12 giugno il Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, ha emesso sette provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di altrettante persone, tra cui cinque minorenni residenti nel capoluogo. I giovani sono ritenuti responsabili di comportamenti che hanno messo a rischio la sicurezza e l’ordine pubblico all’esterno di un noto locale frequentato da famiglie e ragazzi.

I fatti risalgono alla sera del 14 aprile scorso, intorno alle 21:30, quando in piazza Mario Pagano è scoppiata una rissa per futili motivi davanti a un ristorante molto frequentato. Nell’aggressione è rimasto ferito con un coltello un ragazzo di 16 anni.

Grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dall’U.P.G.S.P. della Questura di Potenza, è stato possibile ricostruire l’accaduto e identificare i sette responsabili, la cui violenza è stata interrotta solo grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento interdice a tutti i coinvolti l’accesso per un anno a qualsiasi esercizio pubblico o aperto al pubblico situato in piazza Mario Pagano e nelle aree limitrofe, comprese via Rosica, via Plebiscito, via Cesare Battisti, via XX Settembre, via San Luca, via Pretoria, vicolo Bruno e relative traverse. È inoltre vietato stazionare nei pressi di tali locali o esercizi di intrattenimento.