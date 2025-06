Allarme truffa a Salerno: falsi operatori ASL svuotano il credito telefonico con numeri fraudolenti

L’ASL di Salerno mette in guardia i cittadini su una nuova ondata di tentativi di truffa telefonica che si stanno verificando negli ultimi giorni. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi o telefonate da presunti operatori dell’azienda sanitaria, che con tono allarmistico invitano a richiamare con urgenza determinati numeri telefonici.

Secondo le testimonianze raccolte, i mittenti si presentano come rappresentanti dell’ASL e riferiscono la necessità di effettuare controlli sanitari o verifiche amministrative urgenti. In realtà, si tratta di un tentativo di frode: i numeri forniti, se richiamati, causano un immediato prosciugamento del credito telefonico dell’utente.

I numeri fraudolenti segnalati sono i seguenti: 8959009070; 3513609934; 3514956828

L’ASL Salerno precisa di non contattare mai gli utenti con modalità allarmistiche né di richiedere di chiamare numeri a pagamento o non istituzionali. Si raccomanda di non rispondere a questi messaggi e di non richiamare i numeri indicati, ma di segnalare l’accaduto alle autorità competenti, come la Polizia Postale, tramite il portale ufficiale o recandosi di persona presso gli uffici territoriali.

Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a diffondere l’informazione tra parenti e conoscenti – in particolare le persone anziane, spesso più vulnerabili – e a verificare sempre le comunicazioni ricevute con l’ASL tramite i canali ufficiali (sito web, numeri istituzionali, sportelli informativi).