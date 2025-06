Arrestato il presunto autore di una rapina a una farmacia di Matera

Un 26enne originario della provincia di Taranto, ma domiciliato a Matera, è stato arrestato dalla Polizia perché ritenuto l’autore di una rapina commessa ai danni di una farmacia della città. I fatti risalgono al pomeriggio del 1° giugno scorso. Dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine la vittima della rapina riferì che, mentre era intenta a servire una cliente, un uomo travisato e armato di coltello era entrato nella farmacia e le aveva intimato di consegnare il denaro presente nella cassa.

Il giovane rapinatore è stato identificato attraverso le immagini estrapolate dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza e alle dichiarazioni dei testimoni. Decisivi sono stati gli elementi probatori acquisiti dagli operatori della Polizia Scientifica, in relazione ad alcune caratteristiche somatiche e agli indumenti indossati dal rapinatore, che hanno permesso agli investigatori della Squadra Mobile di indirizzare, sin da subito, le indagini nei confronti del giovane.

L’Autorità giudiziaria ha emesso l’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, con obbligo del braccialetto elettronico, nei confronti del 26enne che, non solo non potrà allontanarsi dalla propria abitazione, ma non potrà nemmeno comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono.