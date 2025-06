La Provincia di Salerno e il Comune di San Giovanni a Piro alla Presentazione della XIII Edizione di School Movie Cinedù

Si è tenuta a bordo della nave Costa Smeralda, attraccata nel porto di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione di School Movie Cinedù, il festival nazionale dedicato al cinema scolastico che coinvolge centinaia di istituti in tutta Italia. Alla conferenza hanno preso parte, tra gli altri, anche rappresentanti della Provincia di Salerno e del Comune di San Giovanni a Piro, a testimonianza dell’impegno costante del territorio a favore della cultura, dell’educazione e della promozione delle giovani generazioni.

All’incontro, moderato da Anna Bisogno, professore associato di Cinema Radio Televisione presso l’Università telematica Mercatorum, sono intervenuti don Patrizio Coppola, fondatore dello IUDAV (il primo Istituto Accademico ad aver attivato una Laurea in Videogiochi ed Animazione in Italia) e Maddalena Cialdella, psicologa psicoterapeuta, per sottolineare il valore che l’evento ha nella formazione dei ragazzi oggi. Annunciati i primi ospiti: Le One, Casa Surace, Luca Abete, Alessio Boni.

L’iniziativa, ideata e promossa da Enza Ruggiero, fondatrice di School Movie, ha saputo negli anni affermarsi come uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito della formazione audiovisiva per studenti, offrendo a bambini e ragazzi la possibilità di scrivere, recitare e realizzare cortometraggi sui temi della legalità, dell’ambiente, dell’identità territoriale e dell’inclusione.Parola guida di questa tredicesima edizione è Felicità: non come stato effimero, ma come ricerca, diritto, prospettiva. Ad arricchire il tema, torna la parola Abbraccio, proposta in collaborazione con il Banco Alimentare, a simbolo di cura, condivisione e solidarietà.

Il grande evento conclusivo si terrà il 10 e 11 luglio 2025 nella suggestiva cornice di Paestum, presso l’area archeologica, dove verranno proiettati i lavori realizzati dalle scuole partecipanti e premiate le produzioni più significative. Un’occasione unica per celebrare la creatività giovanile, il lavoro collettivo e il legame con il territorio.

La partecipazione della Provincia di Salerno e del Comune di San Giovanni a Piro, già protagonisti attivi in diverse edizioni del progetto, sottolinea l’importanza della sinergia tra istituzioni locali e mondo scolastico nella costruzione di percorsi educativi innovativi e coinvolgenti. School Movie si conferma così non solo un evento culturale, ma anche uno strumento potente di crescita e cittadinanza attiva per le nuove generazioni.