Valdiano Volley ha il suo nuovo allenatore: Benvenuto Natale Monopoli

Figura di spicco nel panorama pallavolistico nazionale, Natale Monopoli, veneziano classe 1975, porta con sé un bagaglio di esperienza e conoscenza del gioco maturate prima come giocatore, poi come allenatore ai massimi livelli. Palleggiatore di serie A per ben 22 stagioni, nello specifico 11 in A1, 8 in A2 e 3 in A3. Ha trascorso nove proficui anni nelle fila della Lube Banca Marche Macerata, uno dei top club di pallavolo in Italia vincendo tre scudetti, quattro Supercoppe italiane, due Coppe Italia di A1, una Coppa Italia di A2 e una Coppa Cev. Senza ombra di dubbio- parlano i risultati- palleggiatore di elevato spessore, da qualche anno si è messo in luce anche come allenatore nel campionato di serie B a Perugia, con la seconda squadra del Sir Safety Perugia, ottenendo ottimi risultati e spronando i giovani virgulti a dare sempre il meglio.

Il team manager Nicola Daralla commenta “Siamo entusiasti di accogliere Natale nella nostra famiglia, abbiamo trovato una sintonia immediata sulla visione e sugli obiettivi per la prossima stagione. Natale è già al lavoro con noi per definire le scelte e la programmazione della prima squadra che si appresta a giocare questo campionato di serie b”.

Anche la dirigenza del Valdiano Volley esprime piena soddisfazione: “Natale porterà gli ingredienti giusti per inaugurare un nuovo corso ricco di successi, a lui va il nostro più sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura alla guida della Valdiano Volley”.

La Valdiano Volley si prepara dunque a una stagione di grandi aspettative, con un allenatore che unisce competenza tecnica e capacità di coinvolgere l’ambiente. Il dado è tratto: lavoro, sacrificio e il sostegno del pubblico saranno le componenti per provare a scrivere una nuova pagina di successi per il volley valdianese.