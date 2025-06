Andrea De Rosa è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Teggiano. De Rosa, originario di Campagna, è risultato vincitore del concorso per il conferimento del posto di comandante emanato nei mesi scorsi dal Comune guidato dal sindaco Michele Di Candia.

In questi mesi, dopo il pensionamento di Antonio Di Zeo a ottobre, il responsabile della Polizia Municipale è stato il luogotenente Eliseo Innamorato. Innamorato ha ricoperto la carica in virtù della sua lunga esperienza maturata all’interno dell’Ente e in attesa che tutte le procedure concorsuali volgessero al termine.