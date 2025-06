Cordoglio a Buonabitacolo per la morte di Francesco Guerra, luminare della fisica

Il mondo della ricerca e della scienza italiana piange la scomparsa di Francesco Guerra, fisico teorico di fama internazionale, venuto a mancare all’età di 83 anni. Guerra ha lasciato un segno indelebile nella fisica teorica e nella matematica, tanto da spalancare la strada a risultati che sarebbero valsi, anni dopo, il Premio Nobel a Giorgio Parisi.

Il sindaco Giancarlo Guercio, l’Amministrazione comunale e tutta la Comunità di Buonabitacolo esprimono profondo cordoglio alla famiglia Guerra per la scomparsa del professor Francesco Guerra, Docente di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma.

“Figura di grande valore, ha contribuito alle ricerche intorno alla fisica quantistica, fornendo molteplici e sapienti contributi al mondo accademico e scientifico internazionale. Come doveroso e sentito riguardo all’illustre cittadino domani, 21 giugno 2025 alle ore 14.30, una rappresentanza civica accoglierà il feretro presso il Cimitero comunale dove il Prof. Guerra ha desiderato essere seppellito”.

Il Professor Guerra, internazionalmente riconosciuto e stimato per la sua ricerca in Fisica teorica fin dai primi anni settanta, è stato visiting professor a Princeton ed emerito all’Università di Roma La Sapienza. Guerra non è stato solo un fisico di altissimo livello, ma anche un uomo di enorme integrità e passione culturale. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’ambiente accademico italiano e internazionale. I suoi oltre sessant’anni di carriera sono stati segnati da una dedizione totale alla scienza, da importanti scoperte e da un’influenza profonda su generazioni di studenti e colleghi, tra cui il celebre Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica.